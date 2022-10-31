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بايدن: شركات النفط الأمريكية تجني أرباحا قياسية ولا تدعم الشعب الأمريكي

مال وأعمال

بايدن: شركات النفط الأمريكية تجني أرباحا قياسية ولا تدعم الشعب الأمريكي
AP Alex Brandon
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن شركات النفط الأمريكية تجني أرباحا قياسية على خلفية الأوضاع في سوق الطاقة، لكنها "لا تنفذ التزاماتها بدعم الشعب الأمريكي".

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن "صناعة النفط لم تنفذ التزاماتها بالاستثمار في أمريكا ودعم الشعب الأمريكي".

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وتابع: "واحد تلو أخرى كشفت الشركات النفطية الكبرى عن التقارير بشأن الأرباح القياسية"، مشيرا إلى أن "الأرباح كبيرة إلى درجة تجعل من الصعب تصديقها".

وأضاف أنه "بدلا من زيادة الاستثمارات في أمريكا أو تحسين الوضع بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، توجه الشركات أرباحها الزائدة إلى المساهمين".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث مع الكونغرس زيادة الضرائب وفرض قيود على الأرباح الزائدة للشركات النفطية الأمريكية، التي ترفض خفض أسعار الوقود في البلاد.

المصدر: تاس

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