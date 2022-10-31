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"أ ف ب": بايدن يهدد شركات النفط الكبرى بفرض ضرائب على أرباحها الزائدة

أخبار العالم

AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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حض الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الكبرى على إعادة استثمار أرباحها في خفض أسعار الطاقة ، موضحا أنه إذا لم تفعل ذلك، فإنه سيطلب من الكونغرس فرض ضرائب على أرباحها الزائدة.

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ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن بايدن مارس مجددا ضغطًا على شركات النفط والغاز الكبرى "لاستثمار أرباحها القياسية في خفض أسعار الطاقة للأُسر الأميركية وزيادة إنتاجها".

وتابع المسؤول: "إذا لم تفعل ذلك، سيطلب بايدن من الكونغرس التفكير في فرض ضرائب عليها وإخضاعها لقيود أخرى".

المصدر: "فرانس برس"

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