"ديلي ميل": سوناك يفكر بإلغاء خطة بريطانية لإيواء اللاجئين الأوكران بسبب عجز خطير

قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية إن المملكة المتحدة قد تخفض بشكل كبير مساعداتها للاجئين الأوكرانيين بسبب العجز الخطير في الميزانية.

وبحسب مقال الصحيفة، فإن برنامج "منازل لأوكرانيا"، الذي خصصت بموجبه الدولة بدل 350 جنيها للمهاجرين، يمكن أن يتم قطعه لتحسين الأوضاع المالية للمملكة.

وحذر الخبراء من أن أكثر من 800 ألف لاجئ جديد قد يفرون من أوكرانيا هذا الشتاء، في حين أن حكومة ريشي سوناك تفكر في إلغاء خطة بريطانية لإيواء اللاجئين.

وتقول الصحيفة إن إدارة التسوية والإسكان والمشروع الذي تديره المجتمعات المحلية من بين العديد من المجالات التي يتم فيها النظر في خفض التكاليف.

وقال مصدر لـديلي ميل: "لم يتم تحديد أي شيء بعد، يتم النظر في الكثير من المخططات والميزانيات المختلفة في جميع المجالات قبل بيان الخريف".

يذكر أنه في الفترة من 24 فبراير إلى 5 يوليو، غادر أوكرانيا حوالي 8.8 مليون شخص، وفقا للمعلومات الرسمية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: نوفوستي