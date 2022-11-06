" بسبب خلاف شخصي"..مقتل 4 من قوى الأمن الداخلي في جنوب شرق إيران

أفاد قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران بمقتل 4 من كوادر الأمن الداخلي بالمدينة.

وأوضح قائد شرطة مدينة بمبور تفاصيل الحادثة قائلا: "بخصوص حادثة استشهاد 4 من زملائنا، أظهرت التحقيقات الأولية أنها كانت بسبب خلاف شخصي بين الجندي المهاجم وأحد الجنود أدى إلى إطلاق النار من قبل المهاجم ما استدعى تدخل الجنود الاخرين المتواجدين في المقر".

وأردف: "للأسف أسفرت هذه الحادثة عن استشهاد 3 موظفين وجندي واحد واعتقال الجاني من قبل عناصر آخرين متواجدين بالمخفر وتسليمه للسلطات القضائية".

المصدر: "العالم"