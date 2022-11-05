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إيران.. اعتقال 11 شخصا هاجموا سيارة للشرطة في كرج

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إيران.. اعتقال 11 شخصا هاجموا سيارة للشرطة في كرج
AP
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أعلن قائد شرطة محافظة البرز الإيرانية أنه تم التعرف على 11 شخصا من المتورطين في الهجوم على عناصر قوى الأمن الداخلي على الطريق الرابط بين كرج وقزوين.


وذكر قائد شرطة أنه تم اعتقال 11 شخصا من المتورطين في الهجوم على عناصر قوى الأمن الداخلي، والذي وقع أثناء أعمال شغب يوم الخميس.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يخططون لمغادرة البلاد تم اعتقال 9 منهم قبل مغادرة البلاد عبر إحدى المحافظات الغربية.

وأعلن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، في وقت سابق، اعتقال عنصر ثان له صلة بالهجوم الإرهابي على مزار ديني في مدينة شيراز بجنوب غرب البلاد، الأسبوع الماضي.

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المصدر: قناة "العالم" الإيرانية

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