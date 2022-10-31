إيران.. اعتقال 7 أشخاص على صلة بالهجوم على مزار ديني في شيراز

أعلن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اعتقال عنصر ثان له صلة بالهجوم الإرهابي على مزار ديني في مدينة شيراز بجنوب غرب البلاد، الأسبوع الماضي.

وقال وزير الأمن إن القوى الأمنية اعتقلت مساء أمس الأحد العنصر الثاني لجريمة مرقد "شاهجراغ" والتي راح ضحيتها نساء وأطفال، مشيرا إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأمن من الناحية الهندسية والدفاعية والاستفادة من تقارير المواطنين عن الحادث أدتا إلى اعتقال العنصر الثاني في جريمة الهجوم الإرهابي".

وأكد أن "الأمن فوق كل شيء، وأساس جميع شؤون البلاد"، مضيفا: "ما يهدد الأمن، هو من الأولويات التي يجب أخذها في الاعتبار، يمكن أن تكون التهديدات معرفية أو بيولوجية أو اجتماعية أو بنية تحتية. لذلك، حيثما أثيرت قضية الأمن ، ينبغي بذل كل الجهود لتعزيزها والمحافظة عليها".

وأشار إلى أنه "إذا كان الدفاع المدني ذكيا وفعالا، فيمكنه أن يلعب دورا رئيسيا ومهما في إحلال الأمن في البلاد، لهذا السبب، فإن الدفاع من أهم ركائز البلاد".

المصدر: "العالم"