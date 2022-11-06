إيران تزيح الستار عن منظومة دفاع صاروخي وصاروخ "صياد 4B" بعيد المدى

أزاحت إيران الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية (على مدى أكثر من 300 كيلومتر)، برعاية وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا إشتياني.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن منظومة "باور 373" خاضت ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى للاختبار بصاروخ "صياد 4B" بعيد المدى.

وأوضحت "إرنا" أنه في هذا الاختبار، تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كم بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373"، وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كم، وتمت إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم.

وبحسب "إرنا"، فإن صاروخ "صياد B4" بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وجرى تقييمه من الناحية التشغيلية لأول مرة.



وتمت الإشارة إلى أنه بهذا الاختبار، تمت زيادة مدى الكشف في منظومة "باور 373" من 350 كم إلى 450 كم، وتمت زيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كم، كما تمت زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 إلى 300 كم، وزيادة ارتفاع اشتباكه من 27 إلى 32 كم، وفق ما نقلت "إرنا".

"إرنا"

المصدر: "إرنا"