كاراكاس تدين عزم المحكمة الجنائية الدولية إعادة فتح التحقيق حول فنزويلا

قالت الخارجية الفنزويلية، إن حكومة البلاد أدانت قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب الإذن بإعادة فتح التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا.

وأضافت الوزارة: "ترفض فنزويلا القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للحصول على إذن بإجراء تحقيق".

ووفقا للوزارة، تقدم السلطات الفنزويلية معلومات مستفيضة حول كيفية قيام الحكومة بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان المزعومة في البلاد.

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وأعربت وزارة الخارجية الفنزويلية عن أسفها لأن كريم خان "يحتفظ برؤية منحازة بوضوح للوضع في فنزويلا"، ويستند طلبه إلى حد كبير على "مصادر ثانوية لا توحي بأي مصداقية".

في وقت سابق، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة السماح له بإعادة فتح التحقيق في الجرائم في فنزويلا. وذكر خان أن التدابير التي نفذتها حكومة فنزويلا في هذا المجال ليست كافية، أو أنها لم تؤثر على الوضع بعد.

المصدر: نوفوستي