قال الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، إن أوروبا تخاطر بالحصول على "أفغانستان جديدة" عند حدودها ممثلة بأوكرانيا، إذا لم تغير موقفها الحالي تجاه روسيا.

وأشار الخبير في مقابلة مع قناة "آر تي بي" التلفزيونية البرتغالية، إلى أنه يتوجب على أوروبا المراهنة على العودة إلى طاولة المفاوضات بالذات.

وأضاف: "كانت أوروبا بطلة الدبلوماسية. لكنها في الوقت الراهن تعتمد وتوافق على الطرح الأمريكي: يجب علينا هزيمة بوتين! ونحن لن ندخل في المفاوضات، ألخ".

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وتابع الخبير القول: "ولكن هذا المسلك في غاية الخطورة للاتحاد الأوروبي لأنه يقف في المقدمة ويمكن أن يتضرر بشكل كبير من كل هذا".

ويرى الخبير أن مثل هذه السياسة تجاه بوتين هي الخطأ الرئيسي، لأنه لو تفاوضت أمريكا وأوروبا، كان من الممكن إيجاد حل للنزاع الأوكراني، لكن بروكسل تتبع الأجندة الأمريكية وليس ما يميله العقل والفكر السليم.

يعتقد ساكس أن الولايات المتحدة ستحول أوكرانيا إلى أفغانستان ثانية، وتتركها في حالة خراب لأن هذا هو الأسلوب الأمريكي.

وقال: "قبيل اندلاع هذا النزاع، قلت إنه إذا استمرت الولايات المتحدة بنفس النهج، فستتحول أوكرانيا إلى أفغانستان لاحقة. لأن واشنطن أحبت أفغانستان لدرجة أنها قامت بتدميرها. هذا هو الأسلوب الأمريكي".

المصدر: نوفوستي