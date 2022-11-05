 
مباشر

أردوغان: أزمة أوكرانيا أظهرت فشل مؤسسات الأمن العالمية

أخبار العالم

أردوغان: أزمة أوكرانيا أظهرت فشل مؤسسات الأمن العالمية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u457

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الوضع في أوكرانيا كشف فشل مؤسسات الأمن العالمية، مشيرا إلى عجز الأمم المتحدة عن حل النزاعات المندلعة في العالم.

إقرأ المزيد
لماذا يهاجم أردوغان مجلس الأمن الدولي
لماذا يهاجم أردوغان مجلس الأمن الدولي

وقال أردوغان متحدثا في منتدى سياسي في اسطنبول اليوم السبت: "لقد أظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية فشل المؤسسات. وما حدث أثبت صحة تأكيدنا أن"العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الدولي.

وأضاف الرئيس التركي أن "هناك تساؤلات في العالم بشأن العلاقة بين السياسة والاقتصاد والسياسة والأمن".

وفيما يخص استئناف عمل "ممر الحبوب" في البحر الأسود، فقد اعتبر أردوغان ذلك "نجاحا دبلوماسيا.. سهلته سياسة أنقرة السلمية".

إقرأ المزيد
روسيا وتركيا تعلنان استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب عبر الممر الآمن في البحر الأسود
روسيا وتركيا تعلنان استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب عبر الممر الآمن في البحر الأسود

وأشار إلى أن هذه العملية تمت "بفضل.. العلاقات المتوازنة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا