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سيئول: كوريا الشمالية نفذت أربعة إطلاقات صاروخية جديدة

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سيئول: كوريا الشمالية نفذت أربعة إطلاقات صاروخية جديدة
AP
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت أن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان لها إن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق الصواريخ "من تونغريم، في مقاطعة بيونغان الشمالية (غرب)، باتجاه بحر الغرب اليوم نحو الساعة 11,32 صباحا وحتى الساعة 11,59"، مستخدمة تسمية أخرى للبحر الأصفر.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن الصواريخ الكورية الشمالية حلقت نحو 130 كيلومترا على ارتفاع 20 كيلومترا بسرعة قصوى 5 ماخ.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المياه الإقليمية اليابانية، بعد وقت قصير من انتقادها قرار سيئول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة في المنطقة.

المصدر: "يونهاب" + أ ف ب

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