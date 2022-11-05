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عبد اللهيان يرد على الحملة ضد بلاده بشأن أوكرانيا والمسيرات

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عبد اللهيان يرد على الحملة ضد بلاده بشأن أوكرانيا والمسيرات
AP
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم السبت إن بلاده "سلمت عددا قليلا من المسيرات إلى روسيا قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا".

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وأوضح حسين أمير عبد اللهيان قائلا: "الحملة التي تثيرها بعض البلدان ضدنا بشأن تسليم صواريخ ومسيرات لروسيا في حرب أوكرانيا، الجزء الأول منها باطل تماما..لم نسلم أية صواريخ لروسيا".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "سلمنا عددا قليلا من المسيرات إلى موسكو، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا، وإذا تأكدنا من استخدامها في حرب أوكرانيا، لن نبقى دون ردة فعل".

وأردف: "اتفقنا مع وزير الخارجية الأوكراني على تزويدنا بأي وثائق تظهر استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا..تم الاتفاق قبل أسبوعين في بلد أوروبي، ذهب وفدنا الدفاعي والسياسي إلى ذلك البلد الأوروبي، لكن قبيل الاجتماع لم يحضر الوفد الأوكراني".

المصدر: RT

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