الخارجية الإيرانية ترد على اتهامات وزير الخارجية الأوكراني

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على اتهامات وزير الخارجية الأوكراني، بأن التصريحات الانفعالية والاتهامات التي لا أساس لها لن تساعد على حل الأزمة في أوكرانيا.

وأكد كنعاني في تصريحه أمس الخميس على الحياد النشط لجمهورية إيران الإسلامية تجاه الحرب في أوكرانيا.

ودعا المتحدث الجانب الأوكراني لأن يكون واقعيا، قائلا: "بدلا من عملية الإسقاط وتوجيه اتهامات كاذبة ضد جمهورية إيران الإسلامية، ينبغي لمسؤولي أوكرانيا الرد على اقتراحات بلدنا البناءة لعقد اجتماع ثنائي فني وخبرائي ليعرضوا وثائق ادعاءاتهم".

وأشار كنعاني إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران لإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا منذ بداية الأزمة فيها، نافيا بقوة مرة أخرى إرسال أي أسلحة أومعدات لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، مجددا التأكيد على استعداد إيران للمساعدة بوقف الحرب.

المصدر: إرنا