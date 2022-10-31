طهران تجدد تأكيدها عدم تصدير السلاح إلى طرفي النزاع في أوكرانيا

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، التأكيد أن بلاده لم تصدر السلاح لأي طرف في النزاع بأوكرانيا.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، شدد كنعاني على أن "أيران تعارض الحرب في أوكرانيا وسوريا واليمن وغيرها، وتعتقد ضرورة استخدام الآليات السياسية لإنهاء الصراع"، مبينا أن "مساعينا الدبلوماسية كانت تهدف منذ بداية الحرب (في أوكرانيا) على انهائها من خلال الآليات السياسية، خلافا لمواقف الدول المدعية التي ترسل السلاح".

وعن ادعاءات إرسال كوماندوز أفغانيين عن طريق إيران إلى روسيا للمشاركة في الحرب الأوكرانية، قال كنعاني: "إيران لم ولن تتدخل في الحرب الأوكرانية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. نحن لسنا ضمن هذه الحملة، بل ننتمي للحملة الدبلوماسية لإنهاء الأزمة".

ووصف هذه الادعاءات بأنها "محاولات يائسة لحرف الأنظار عن تدخلات الدول التي ترسل السلاح وتتدخل في الحرب"، مشددا على أن "إيران ليست طرفا في الحرب الأوكرانية، على عكس أمريكا".

المصدر: RT