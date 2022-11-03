وصول وزير الخارجية الروسي إلى الإمارات

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس في زيارة رسمية إلى الإمارات، حيث التقى نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وخلال لقاء في أبو ظبي، بحث الطرفان علاقات التعاون والشراكة الاستراتیجیة، وجھود البلدين لتعزيز آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات، وتبادلا الوزيران وجھات النظر في عدد من القضايا ذات الاھتمام المشترك.

ورحب آل نهيان، بزيارة لافروف، مؤكدا على الشراكة الاستراتیجیة الشاملة التي تجمع البلدين في كافة المجالات وضرورة تعزيزھا.

وأعرب الوزير الإماراتي، عن اعتزازه بمخرجات لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الروسي فلاديمیر بوتین، في الزيارة الى مدينة سانت بطرسبورغ في أكتوبر الماضي، والتي عكست النمو المتسارع في علاقات التعاون بین البلدين.

ومساء يوم الأربعاء، وصل وزير الخارجية الروسي إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

وخلال المحادثات تم بحث القضايا الدولية والإقليمية، ولا سيما الوضع في أوكرانيا، والقضية السورية، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في العراق والوضع في منطقة الخليج، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

المصدر: وكالات