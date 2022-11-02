 
مباشر

لافروف يصل الأردن

أخبار العالم

لافروف يصل الأردن
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3j9

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم الأربعاء في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة "تاس" أنه من المقرر أن يجري لافروف غدا الخميس، محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ويلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأشارت إلى أنه خلال المحادثات سيجري بحث القضايا الدولية والإقليمية، ولا سيما الوضع في أوكرانيا، والقضية السورية، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في العراق والوضع في منطقة الخليج، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وعمان هي المحطة الأولى في رحلة لافروف إلى الشرق الأوسط. حيث سيزور لافروف الإمارات في اليوم التالي.

وزار لافروف الأردن آخر مرة عام 2019.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا