لافروف يصل الأردن

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم الأربعاء في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة "تاس" أنه من المقرر أن يجري لافروف غدا الخميس، محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ويلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأشارت إلى أنه خلال المحادثات سيجري بحث القضايا الدولية والإقليمية، ولا سيما الوضع في أوكرانيا، والقضية السورية، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في العراق والوضع في منطقة الخليج، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وعمان هي المحطة الأولى في رحلة لافروف إلى الشرق الأوسط. حيث سيزور لافروف الإمارات في اليوم التالي.

وزار لافروف الأردن آخر مرة عام 2019.

المصدر: تاس