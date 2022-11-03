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إدارة الرئاسة الروسية: الغرب يتحدث بصراحة عن ضرورة تقسيم روسيا على أسس قومية

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إدارة الرئاسة الروسية: الغرب يتحدث بصراحة عن ضرورة تقسيم روسيا على أسس قومية
Sputnik
نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية محمد محمدوف
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أعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية محمد محمدوف أن الغرب يتحدث بصراحة عن ضرورة تقسيم روسيا على أسس قومية.

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جاء ذلك خلال كلمته في منتدى عموم روسيا الذي يحمل عنوان "شعوب روسيا"، حيث تابع محمدوف: "إن المسؤولين الغربيين يتحدثون بصراحة عن الحاجة إلى تقسيم روسيا إلى دول صغيرة على أسس قومية، وهو ما ينبغي مقاومته بحزم"، مشيرا إلى أن الغرب ينتهج سياسة فجة وقاسية ضد روسيا، حيث تبدو للعيان مواقفهم الرسمية في الغرب لمحاولات تقسيم روسيا إلى أكبر عدد ممكن من الدويلات الصغيرة.

وأشار محمدوف إلى أن الغرب يستخدم في ذلك أساليب "الابتزاز السياسي والاقتصادي" ودعم الانقلابات، كما أنه "يساهم في إحياء أفكار النازية والنازية الجديدة".

المصدر: نوفوستي

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