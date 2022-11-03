 
مباشر

بوتين يلتقي قربانقلي بردي محمدوف في موسكو

أخبار العالم

بوتين يلتقي قربانقلي بردي محمدوف في موسكو
Globallookpress imago stock&people
رئيس مجلس الشعب في الجمعية الوطنية لتركمنستان، والرئيس السابق للبلاد قربانقلي بردي محمدوف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3oo

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس لقاء مع رئيس مجلس الشعب في الجمعية الوطنية لتركمانستان، والرئيس السابق للبلاد قربانقلي بردي محمدوف.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حيث أضاف أن الرئيس الروسي سوف يمنح الرئيس السابق لتركمانستان وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الرابعة.

إقرأ المزيد
رابطة الدول المستقلة تقر 2023 عاما للغة الروسية
رابطة الدول المستقلة تقر 2023 عاما للغة الروسية

وتابع بيسكوف: "يقوم رئيس مجلس الشعب في الجمعية الوطنية لتركمانستان قربانقولي بردي محمدوف بزيارة إلى روسيا، واليوم تجري محادثات في الكرملين بينه وبين بوتين، حيث سيقوم الرئيس كما هو مخطط بمنح بردي محمدوف وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الرابعة. بعدها سيواصل الجانبان اتصالاتهما في صيغة إفطار عمل".

وقال إن السياسيين سيناقشان تطوير العلاقات بين روسيا وتركمانستان فضلا عن قضايا الساعة الأخرى، وأشار بيسكوف إلى أنه حينما كان قربانقولي بردي محمدوف رئيسا لتركمانستان، التقى به بوتين عدة مرات، وأقيمت علاقات بناءة ودافئة للغاية بينهما.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا