بوتين يلتقي قربانقلي بردي محمدوف في موسكو

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس لقاء مع رئيس مجلس الشعب في الجمعية الوطنية لتركمانستان، والرئيس السابق للبلاد قربانقلي بردي محمدوف.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حيث أضاف أن الرئيس الروسي سوف يمنح الرئيس السابق لتركمانستان وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الرابعة.

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وتابع بيسكوف: "يقوم رئيس مجلس الشعب في الجمعية الوطنية لتركمانستان قربانقولي بردي محمدوف بزيارة إلى روسيا، واليوم تجري محادثات في الكرملين بينه وبين بوتين، حيث سيقوم الرئيس كما هو مخطط بمنح بردي محمدوف وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الرابعة. بعدها سيواصل الجانبان اتصالاتهما في صيغة إفطار عمل".

وقال إن السياسيين سيناقشان تطوير العلاقات بين روسيا وتركمانستان فضلا عن قضايا الساعة الأخرى، وأشار بيسكوف إلى أنه حينما كان قربانقولي بردي محمدوف رئيسا لتركمانستان، التقى به بوتين عدة مرات، وأقيمت علاقات بناءة ودافئة للغاية بينهما.

المصدر: نوفوستي