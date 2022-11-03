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الوفد الروسي يستأنف عمله ضمن مركز التنسيق المشترك في اسطنبول

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الوفد الروسي يستأنف عمله ضمن مركز التنسيق المشترك في اسطنبول
Globallookpress
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أفاد مركز التنسيق المشترك في اسطنبول بأن الوفد الروسي استأنف عمله في إطاره وعاد مجددا للمشاركة في عمليات تفتيش السفن في طريقها إلى موانئ أوكرانيا وفي الاتجاه المعاكس.

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أكار: عمل ممر الحبوب عاد إلى طبيعته و6 سفن شحن غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم
أكار: عمل ممر الحبوب عاد إلى طبيعته و6 سفن شحن غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم

وقال مركز التنسيق في بيان له اليوم الخميس: "اليوم، استأنف الوفد الروسي العمل في اللجنة وانضم إلى عمليات تفتيش السفن".

يأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق اليوم قال فيها إن عمل ممر الحبوب عهبر البحر الأسود عاد إلى طبيعته بشكل كامل وإن عددا من سفن الشحن المحملة بالمواد الغذائية غادر موانئ أوكرانيا هذا الصباح.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بعد محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة عمل ممر الحبوب، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، استئناف روسيا مشاركتها في صفقة الغذاء بعد أن علقتها بسبب الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول نهاية أكتوبر.

المصدر: وكالات

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