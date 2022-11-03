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أكار: عمل ممر الحبوب عاد إلى طبيعته و6 سفن شحن غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم

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أكار: عمل ممر الحبوب عاد إلى طبيعته و6 سفن شحن غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم
Globallookpress
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن 6 سفن شحن غادرت الموانئ الأوكرانية صباح اليوم الخميس عقب استئناف مبادرة شحن الحبوب، مؤكدا أن عمل "ممرالحبوب" عاد إلى طبيعته بشكل كامل.

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مصدر: استئناف العمل بـ
مصدر: استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" لا يعني تمديدها والمفاوضات مستمرة

وقال أكار في مقابلة أجرتها معه لقناة Haberturk التلفزيونية، إن "حركة السفن على طول ممر الحبوب عادت تماما إلى طبيعتها.. عمل الممر مستمر، وهذه قضية إنسانية".

وذكر أكار أنه خلال المفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، قدم له ضمانات من الجانب الأوكراني بأن الممر لن يستخدم لأغراض عسكرية.

وأشار أكار إلى أنه تم تصدير أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا في إطار الاتفاق، مضيفا أن صفقة الحبوب ينتهي مفعولها خلال أيام وأن هناك مفاوضات جارية لتمديدها.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بعد محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة عمل ممر الحبوب، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، استئناف روسيا مشاركتها في صفقة الغذاء بعد أن علقتها بسبب الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول نهاية أكتوبر.

 المصدر: "نوفوستي"

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