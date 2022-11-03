وزير الخارجية الأوكراني: أنظمة الدفاع الجوي الإسبانية تتجه إلى أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن أنظمة الدفاع الجوي الإسبانية "هوك" قد تم إرسالها وهي في طريقها إلى البلاد بالفعل.

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جاء ذلك في حديث لكوليبا مع محطة الإذاعة الإسبانية Cadena SER، حيث أكد على أن هذه الأنظمة بالفعل في طريقها إلى أوكرانيا.

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ قد صرح في وقت سابق بأن إسبانيا ستنقل أربعة من أنظمة الدفاع الجوي "هوك" الخاصة بها إلى أوكرانيا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. كما صرحت الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، بينما أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي