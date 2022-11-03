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باتروشيف: الهجوم على السفن في الممر الإنساني عمل إرهابي

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باتروشيف: الهجوم على السفن في الممر الإنساني عمل إرهابي
Sputnik
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قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن الهجوم على السفن التي تضمن تشغيل الممر الإنساني في إطار "صفقة الحبوب"، هو هجوم إرهابي.

وأضاف باتروشيف اليوم الخميس في اجتماع لأمناء مجالس الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو: "وافقت روسيا على المشاركة في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية، لكنها اضطرت إلى تعليق مشاركتها فيها بعد هجوم إرهابي على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي".

وشدد باتروشيف على أنه لا يجوز اعتبار مهاجمة السفن التي تضمن أمن عمل الممر الإنساني المذكور، إلا كعمل إرهابي بحت.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إن روسيا، بعد تلقيها ضمانات مكتوبة من أوكرانيا بمساعدة تركيا والأمم المتحدة، إن روسيا تستأنف مشاركتها في "صفقة الحبوب".

يتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة ، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ ، بما في ذلك أوديسا. وينتهي سريان الاتفاق في 19 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي

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