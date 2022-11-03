برلماني أمريكي: الأمم المتحدة صامتة بشأن الوضع حول أوكرانيا

قال بول غوسار عضو مجلس النواب الأمريكي، الذي دعا رئيسي روسيا وأوكرانيا إلى محادثات سلام في أريزونا، إنه من الممكن حل أي نزاع سياسي تقريبا دون اللجوء للحرب.

وانتقد هذا السياسي الأمريكي، التزام الأمم المتحدة بالصمت المطبق بشكل استعراضي رغم أن وظيفتها الأساسية تكمن في المحافظة على السلام.

وأضاف عضو الكونغرس في حديث لوكالة "نوفوستي": "الغرض من الرسالة ومن هذه الدعوة، هو منع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين. يمكن تسوية كل نزاع سياسي تقريبا دون اللجوء إلى الحرب. لقد تم تأسيس الأمم المتحدة لتجنب بدء حرب عالمية جديدة – لكن المنظمة الدولية تلتزم الصمت بشكل استعراضي".

إقرأ المزيد

وأشار غوسار، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، إلى أنه لم يتلق بعد أي رد على مبادرته المذكورة.

ونوه عضو الكونغرس بأن الرسالة المنشورة والموجهة إلى الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، "أبعد ما تكون عن الخطة الكاملة"، لكن الحاجة إلى تهدئة الوضع في العالم "مهمة للغاية وهو ما دفعه لاتخاذ مثل هذه الخطوة".

وكان غوسار، قد نشر في نهاية أكتوبر رسالة دعا فيها بوتين وزيلينسكي إلى مدينة فينيكس (في ولاية أريزونا الأمريكية) لإجراء محادثات سلام.

وشدد على أن هذه المدينة الأمريكية، تقع بعيدا بما فيه الكفاية عن منطقة النزاع وعن المنظمات التي "تحفز على الحرب"، وهو ما يجعلها تصلح كمنصة لحوار مثمر حول هذه المشكلة.

المصدر: نوفوستي