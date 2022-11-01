غابارد: بايدن نكث بوعده وأطلق العنان للحرب مع روسيا

صرحت عضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نكث بوعده الانتخابي وأطلق العنان لنزاع مسلح مع روسيا.

وكتبت غابارد على "تويتر": "وعد بايدن في حملته الرئاسية، بإنهاء حروبنا المدمرة وذات النتائج العكسية. وبعد ذلك بعامين، نحن في أخطر حرب مسلحة نوويا مع روسيا ونستخدم أوكرانيا كدمية".

ووفقا لها، فإن الزعيم الأمريكي لا يحاول حتى اللجوء إلى الدبلوماسية لوضع حد للمواجهة بين القوتين العظميين.

وانتقدت النائبة السابقة في الكونغرس، السياسة الخارجية للرئيس الحالي للبيت الأبيض، مشيرة الى أن القرارات التي اتخذها بايدن وقادة الكونغرس تقود العالم إلى محرقة نووية، واصفة القادة الحاليين للحزب الديمقراطي الأمريكي بـ "العقائديين المتعصبين الذين يكرهون الحرية".

ووفقا لاستطلاع "YouGov"، أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن عمل جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة. وقرابة 51% من المستطلعين "لا يوافقون" على الطريقة التي يتعامل بها مع واجباته، أو تصرفاته كرئيس الدولة.

المصدر: نوفوستي