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البيت الأبيض: واشنطن لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حلا تفاوضيا في أوكرانيا

البيت الأبيض: واشنطن لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حلا تفاوضيا في أوكرانيا

أخبار العالم

البيت الأبيض: واشنطن لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حلا تفاوضيا في أوكرانيا
Globallookpress
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حقا حلا تفاوضيا للأزمة في أوكرانيا.

وقال كيربي: "نحن لا نسعى للصراع مع روسيا. الأمر متروك للشعب الروسي ليقرر من يجب أن يكون في قيادته".

وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي في أوكرانيا، لكنها ستواصل مساعدة كييف على النجاح في ساحة المعركة.

المصدر: تاس

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