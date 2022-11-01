البيت الأبيض: واشنطن لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حلا تفاوضيا في أوكرانيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3a6
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حقا حلا تفاوضيا للأزمة في أوكرانيا.
وقال كيربي: "نحن لا نسعى للصراع مع روسيا. الأمر متروك للشعب الروسي ليقرر من يجب أن يكون في قيادته".
وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي في أوكرانيا، لكنها ستواصل مساعدة كييف على النجاح في ساحة المعركة.
المصدر: تاس