أكد ميخائيل شيريميت، النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم إنه إذا ذهب فلاديمير زيلينسكي إلى شبه جزيرة القرم الروسية، فسيكون ذلك في سيارة نقل السجناء فقط.

وقال زيلينسكي في وقت سابق، ردا على سؤال حول ما سيفعله أولا وقبل كل شيء إذا فازت أوكرانيا بالنزاع، في مقابلة مع التلفزيون التشيكي إنه سيذهب إلى شبه جزيرة القرم لمشاهدة البحر.

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وقال شيريميت: "إذا لم يكن لدى زيلينسكي وقت للهروب إلى الخارج، فسيكون قادرا حقا على القدوم إلى شبه جزيرة القرم، ولكن فقط في سيارة نقل مجرمي الحرب. ومن نافذتها، سيكون قادرا على رؤية شبه جزيرة القرم، البحر وجسر القرم".

وأشار إلى أنه بغض النظر عما يقوله زيلينسكي، فإن القرم كانت دائما وستظل جزءا من روسيا الاتحادية، وسيتم قمع جميع محاولات العدوان على شبه الجزيرة بحزم.

المصدر: نوفوستي