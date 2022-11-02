قديروف مخاطبا زيلينسكي: قريبا سننتهي.. وسوف ندمر هذه الشيطانية والفاشية

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، طرح منصب "كبير عمال النظافة" في شارع فلاديمير بوتين في غروزني، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونشر قديروف في قناته على "تيليغرام": "قريبا سننتهي، وسوف ندمر هذه الشيطانية والفاشية، وسنحضر هذا العفريت زيلينسكي إلى غروزني، لقد جهزت له منصب، سيكون زيلينسكي كبير عمال نظافة في شارع فلاديمير بوتين في غروزني".

وفي وقت سابق، وصف قديروف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها "جهاد".

وأوضح، أنهم يريدون إذلال روسيا وتقسيمها، وتدنيس الإيمان والثقافة "حتى لا يكون لدينا أي هوية ولا قيمة عائلية واحدة"، بينما في أوروبا الآن "التشيطن والديمقراطية الشيطانية أصبحا أمرا علنيا".

المصدر: لينتا.رو