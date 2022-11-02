 
مباشر
عاجل
يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه بحر اليابان

واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية

أخبار العالم

واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية
Legion-Media
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3k5

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تدرس فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية على خلفية التوريدات المزعومة للأسلحة إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الأربعاء: "مثلما نستخدم كافة الأدوات لمنع إيران من تقديم الأسلحة لروسيا، سنتعامل مع توريدات الأسلحة من كوريا الشمالية لروسيا".

إقرأ المزيد
البنتاغون: لا دليل على توريد الصين أسلحة إلى روسيا
البنتاغون: لا دليل على توريد الصين أسلحة إلى روسيا

وأشار إلى أن "هناك عقوبات قائمة ضد كلا البلدين. ونحن سنبحث عن أدوات إضافية. ونعتقد أن دول العالم كلها، وخصوصا تلك التي لها تأثير على كوريا الشمالية، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، تتحمل المسؤولية عن التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تعتزم محاسبة كوريا الشمالية على برنامجها الصاروخي، وكذلك على توريدات الأسلحة لروسيا".

وكانت الإدارة الأمريكية قد اتهمت كوريا الشمالية بأنها تزود روسيا بقذائف المدفعية بشكل خفي لاستخدامها في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا