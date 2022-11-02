واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تدرس فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية على خلفية التوريدات المزعومة للأسلحة إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الأربعاء: "مثلما نستخدم كافة الأدوات لمنع إيران من تقديم الأسلحة لروسيا، سنتعامل مع توريدات الأسلحة من كوريا الشمالية لروسيا".

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وأشار إلى أن "هناك عقوبات قائمة ضد كلا البلدين. ونحن سنبحث عن أدوات إضافية. ونعتقد أن دول العالم كلها، وخصوصا تلك التي لها تأثير على كوريا الشمالية، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، تتحمل المسؤولية عن التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تعتزم محاسبة كوريا الشمالية على برنامجها الصاروخي، وكذلك على توريدات الأسلحة لروسيا".

وكانت الإدارة الأمريكية قد اتهمت كوريا الشمالية بأنها تزود روسيا بقذائف المدفعية بشكل خفي لاستخدامها في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس