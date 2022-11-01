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البنتاغون: لا دليل على توريد الصين أسلحة إلى روسيا

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البنتاغون: لا دليل على توريد الصين أسلحة إلى روسيا
Globallookpress
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أعلن البنتاغون أنه لا يوجد لديه أي دليل على توريدات الأسلحة من الصين إلى روسيا، أو على عزم الصين القيام بذلك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إنه "حتى الآن لا نمتلك أي شيء يدل على أن الصين قامت أو تعتزم القيام بتقديم أي وسائل لروسيا".

وأضاف أنه "حسب تقييماتنا، فإن روسيا لا تزال تسعى للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية وإيران".

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يذكر أن روسيا لم تؤكد صحة المزاعم الغربية والأوكرانية بشأن استخدامها للطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا.

بدورها نفت إيران دعمها لأي طرف في النزاع، وأعربت عن معارضتها لتوريدات الأسلحة لروسيا وأوكرانيا على حد سواء.

وبشأن كوريا الشمالية، أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية نقلا عن الإعلام الرسمي لبيونغ يانغ، بأن كوريا الشمالية لم تقدم أي أسلحة لروسيا ولا تعتزم القيام بذلك.

المصدر: تاس

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