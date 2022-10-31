بلينكن ووزير الخارجية الصيني يناقشان الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرها أنتوني بلينكن أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي ، شدد فيها على الحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

وجاء في بيان الوزارة: "تحدث الوزير أنتوني بلينكن اليوم مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية، وانغ يي. وشدد الوزير بلينكن على الحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول".



ولفت بيان الوزارة إلى أنه تمت مناقشة "الأزمة الأوكرانية والعملية الروسية الخاصة ومدى تأثيرها على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي".

كما أثار بيلنكن مسألة تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في هايتي.

المصدر: نوفوستي