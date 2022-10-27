شي جين بينغ: على الصين والولايات المتحدة المساعدة في استقرار الوضع في العالم

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه يجب على الصين والولايات المتحدة تعزيز التفاعل والتعاون، والمساهمة في زيادة المرونة واليقين في العالم.

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ونشر التلفزيون الصيني، اليوم الخميس، نص رسالة تهنئة وجهها الزعيم الصيني إلى المشاركين في العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، وأشار شي جين بينغ فيها إلى أن وضعا غير هادئ تشكل اليوم في العالم.

وأضاف: "بصفتهما دولتين رئيسيتين، يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز التفاعل والتعاون، مما سيساعد على زيادة الاستقرار واليقين في العالم وتعزيز السلام والتنمية في العالم كله".

كما أكد الزعيم الصيني استعداد بلاده للعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة للبحث عن الطريق الصحيح للتعايش السلمي للبلدين على أساس الاحترام المتبادل والتعاول المتبادل المنفعة.

المصدر: نوفوستي