 
مباشر

شي جين بينغ: على الصين والولايات المتحدة المساعدة في استقرار الوضع في العالم

أخبار العالم

شي جين بينغ: على الصين والولايات المتحدة المساعدة في استقرار الوضع في العالم
AP
الرئيس الصيني شي جين بينغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u256

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه يجب على الصين والولايات المتحدة تعزيز التفاعل والتعاون، والمساهمة في زيادة المرونة واليقين في العالم.

إقرأ المزيد
محلل أمريكي: الولايات المتحدة على وشك خوض حرب كبيرة مع الصين
محلل أمريكي: الولايات المتحدة على وشك خوض حرب كبيرة مع الصين

ونشر التلفزيون الصيني، اليوم الخميس، نص رسالة تهنئة وجهها الزعيم الصيني إلى المشاركين في العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، وأشار شي جين بينغ فيها إلى أن وضعا غير هادئ تشكل اليوم في العالم.

وأضاف: "بصفتهما دولتين رئيسيتين، يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز التفاعل والتعاون، مما سيساعد على زيادة الاستقرار واليقين في العالم وتعزيز السلام والتنمية في العالم كله".

كما أكد الزعيم الصيني استعداد بلاده للعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة للبحث عن الطريق الصحيح للتعايش السلمي للبلدين على أساس الاحترام المتبادل والتعاول المتبادل المنفعة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا