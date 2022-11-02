لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان هاتفيا الوضع بشأن ممر الحبوب

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ناقش هاتفيا الوضع بشأن "ممر الحبوب" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "اليوم 2 نوفمبر، أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخلال المحادثة، نوقشت آخر التطورات في ممر الحبوب".

وفي وقت سابق، قال أردوغان، إنه بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة عمل ممر الحبوب، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء، استئناف روسيا مشاركتها في صفقة الغذاء.

المصدر: نوفوستي