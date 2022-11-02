أردوغان: شولتس يغير موقفه ويؤيد الحوار مع بوتين
Globallookpress Kremlin Pool
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المستشار الألماني أولاف شولتس غير موقفه وهو الآن يؤيد الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أردوغان: "دبلوماسية القادة أمر بالغ الأهمية لحل المشاكل. قبل شهر المستشار الألماني شولتس اتخذ موقفا مختلفا تماما من بوتين، والآن غير موقفه بشأن روسيا، داعيا إلى البحث عن لغة مشتركة".
وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن تقليص الاتصالات بين الرئيس فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون وأولاف شولتس يعود إلى عدم استعدادهما للاستماع إلى موقف روسيا.
المصدر: تاس