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ناخب ألماني مخاطبا شولتس: قُل لبوتين أن يخفض سعر شطائر الكباب! (فيديو)

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ناخب ألماني مخاطبا شولتس: قُل لبوتين أن يخفض سعر شطائر الكباب! (فيديو)
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صورة أرشيفية
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طالب أحد الناخبين الألمان المستشار أولاف شولتس أثناء خروجه من أحد الاجتماعات بالتحدث إلى بوتين من أجل خفض سعر شطائر الكباب التي تضاعف سعرها.

ويبدو في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كيف وقف أحد المواطنين على الجانب الآخر من الشارع، وقال موجها حديثه للمستشار الألماني: "8 يورو لشطيرة الكباب! أدفع 8 يورو لشطيرة الكباب! تحدث إلى بوتين ليعود سعرها 4 يورو مرة أخرى".

المصدر: تليغرام

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