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أردوغان يؤكد لزيلينسكي أهمية قدرة روسيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب

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أردوغان يؤكد لزيلينسكي أهمية قدرة روسيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب
Legion-Media Ukrainian Presidency Via Abaca/Sipa USA
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شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على "الأهمية الحاسمة" لصفقة الحبوب وقدرة روسيا وأوكرانيا على تصدير المنتجات الزراعية.

وجاء في بيان لمكتب الرئاسة التركي في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، يوم الأربعاء، أن أردوغان أعرب عن "ارتياحه إزاء حل مشكلة شحنات الحبوب من خلال التعاون، مؤكدا على أن قدرة أوكرانيا وروسيا على بيع منتجاتها من الحبوب تتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للعالم كله".

وأكد أردوغان على "أهمية استمرار العمل بالاتفاق بشأن توريدات الحبوب".

ودعا أردوغان كذلك إلى "تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بحل عادل على أساس التفاهم الذي سيؤدي إلى استعادة كاملة لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

من جهته، ذكر الجانب الأوكراني أن الرئيس زيلينسكي شكر أردوغان على دور تركيا في الحفاظ على صفقة تصدير الحبوب وعلى "دعم أوكرانيا"، وبحث معه "الخطوات اللاحقة بشأن عودة الأسرى" الأوكرانيين لدى روسيا.

المصدر: RT+وكالات

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