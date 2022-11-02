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شولتس يعلن استقبال أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا

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شولتس يعلن استقبال أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تسجيل أكثر من مليون لاجئ أوكراني في ألمانيا، معتبرا أن تدفقهم مرتبط بمشاكل كبيرة تواجه المدن والمجتمعات في البلاد.

 وقال شولتس: "نرى أن الحرب لها عواقب، على سبيل المثال، الكثير من الأشخاص يطلبون اللجوء في بلدنا. أكثر من مليون مواطن أوكراني مسجل لدينا".

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وأكد أنه "يجب بذل كل جهد ممكن" لإنهاء الصراع وتحقيق السلام. في الوقت نفسه، أشار شولتس إلى أن تدفق الأوكرانيين "مرتبط بالمشاكل الكبيرة التي تواجه المدن والمجتمعات في ألمانيا".

ونوه بأن السلطات الألمانية ستخصص 1.5 مليار يورو إضافية هذا العام لدعم اللاجئين من أوكرانيا. وفي العام المقبل ستخصص الدولة 1.5 مليار يورو أخرى للأوكرانيين الذين وصلوا إلى ألمانيا، و1.25 مليار يورو للاجئين من دول أخرى.

المصدر: تاس

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