مسؤول أممي روسي: تزايد عدد اللاجئين في العالم مرتبط بسياسة الغرب غير المسؤولة

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين، أنه غالبا ما ترتبط الزيادة في عدد اللاجئين في العالم بالسياسة غير المسؤولة للدول الغربية.

وأشار كوزمين خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إلى أن "اتساع جغرافيا النزاعات والفقر وعدم المساواة الاقتصادية لا يزال يؤدي إلى نزوح جماعي للسكان من بلدانهم الأصلية. وتكمن أسباب هذه الظواهر السلبية في كثير من الأحيان في السياسات غير المسؤولة للدول الغربية الذين شعروا بمذاق فرض تجاربهم الإملائية والجيوسياسية على الدول الأضعف".

وأضاف: "تم نهب موارد الدول الإفريقية وخنق استقلالها الاقتصادي، وتم تدمير ليبيا بالقوة العسكرية، وجزء من سوريا تحت الاحتلال، وتركت أفغانستان لقدرها مع الاستيلاء أو بالأحرى سرقة أصولها الوطنية، كل هذه البلدان والمناطق هي مراكز هجرة جماعية".

المصدر: تاس