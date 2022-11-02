مستخدمو "تويتر" ينتقدون سفير أوكرانيا لدى ألمانيا لتصريحاته المعادية لروسيا

انتقد مستخدمو تويتر، تصريحات السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أليكسي ميكييف، الذي وصف روسيا بأنها دولة إرهابية.

وفي ردود مستخدمي تويتر على تصريحات السفير الأوكراني:

قال أحد المستخدمين: "كل الدبلوماسيين في أوكرانيا أغبياء، وقد تم إرسالهم إلى ألمانيا للتو؟".

وعلق آخر : "لا ، هذه أوكرانيا دولة إرهابية وعميلة للولايات المتحدة".

وأضاف مستخدم آخر: "كان بإمكان أوكرانيا أن تتخلى عن سفيرها السابق بألمانيا، ميلنيك، الذي انبثق عنه نفس الغباء".

ومن ضمن التعليقات: "يبدو أن السفراء الأوكرانيين لديهم مهمة رئيسية.. الإدلاء بتصريحات غبية".

وقال آخر: "إن دوامة التصعيد مستمرة في التراجع، ويجب أن نتوقف عن إمداد أوكرانيا بالسلاح. وحتى الآن، لم يؤد هذا إلا إلى تفاقم الوضع".

واشتهر السفير الأوكراني السابق في برلين، أندريه ميلنيك، بتصريحاته الاستفزازية التي طالت الساسة الألمان والتي تسببت في أكثر من مرة في احتجاج شعبي ألماني واسع.

المصدر: نوفوستي