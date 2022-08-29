برلماني ألماني يدعو لطرد السفير الأوكراني من برلين

دعا عضو البوندستاغ عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ينس ليمان، لطرد السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك "بأسرع ما يمكن"، وإعلانه "شخصية غير مرغوب فيها".

وأعرب ليمان عن استيائه من تصريحاته التي "يشكو ألمانيا" و"يهين السياسيين" فيها أحيانا.

وأضاف البرلماني: "أعتقد أن ألمانيا تعمل الكثير من أجل أوكرانيا، سواء في مجال المساعدات الإنسانية أو الاقتصادية أو العسكرية".

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وأكد أن على السفير الأوكراني الاعتراف بذلك.

وجاء ذلك تعليقا على سحب السفير الأوكراني الدعوة لزيارة أوكرانيا من رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميخائيل كريتشمر بعد أن صرح الأخير في إحدى المقابات الصحفية بأنه من الضروري تجميد العمليات القتالية في أوكرانيا.

واعتبر ليمان تصرفات الدبلوماسي الأوكراني "غير لائقة".

وتجدر الإشارة إلى أن كييف كانت قد أعلنت عن إعفاء السفير ميلنيك من مهامه، وتعيين سفير جديد بدلا عنه، بينما سيتم تعيين ميلنيك نائبا لوزير الخارجية الأوكراني. ومن المقرر أن يترك ميلنيك منصبه رسميا في 14 أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس