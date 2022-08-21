سفير أوكرانيا في برلين ينتقد "تجويع" كييف عسكريا

أعرب السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، مجددا عن استيائه من حجم المساعدة العسكرية التي قدمتها ألمانيا إلى كييف، قائلا إن الحكومة الألمانية تركت أوكرانيا "جائعة" عسكريا.

وعلق ميلنيك على مقال نشرته صحيفة "دير شبيغل" دعا فيه خبراء دفاع ألمان حكومة بلادهم لتقديم المزيد من الدعم لكييف، منتقدا إحجام السلطات الألمانية عن مساعدة أوكرانيا وتزويدها بالأسلحة الثقيلة. وتسائل ميلنيك عبر حسابه في "تويتر": "عزيزي الائتلاف الحاكم "سفيتوفور"، لماذا يتم تجاهل دعوات خبراء دفاعكم لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الألمانية الثقيلة؟ لماذا تركتم كييف "جائعة" عسكريا؟".

وفي 17 أغسطس، نشرت الحكومة الألمانية قائمة محدثة بالأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا، وخطة لمزيد من عمليات التسليم، والتي تشمل: 15 مدفع مضاد للطيران ذاتية الدفع من طراز "Gepard"، ونظام دفاع جوي "IRIS-T"، وثلاثة راجمات صواريخ من طراز"Mars". بالإضافة إلى ذلك، تعتزم ألمانيا تسليم أوكرانيا 20 قاذفة صواريخ 70 ملم على مركبات خاصة، و2000 صاروخ و60200 طلقة 40 ملم.

المصدر: تاس