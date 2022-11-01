هاكر يخترق نظام القيادة والسيطرة الأوكرانية بمعايير "الناتو"

اخترق هاكر من جمهورية دونيتسك الشعبية نظام القيادة والسيطرة الأوكرانية للجيش الأوكراني المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بمعايير "الناتو" والمسمى "DELTA".

وكان النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية دانييل بيزسونوف قد أعلن أن الهاكرالذي يحمل اسما مستعارا هو "جوكر"، قد اخترق نظام القيادة والسيطرة الأوكرانية للجيش الأوكراني المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بمعايير "الناتو" والمسمى "DELTA".

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وعقب اختراق"جوكر" لنظام القيادة والتحكم الأمريكي "DELTA" الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية، نقلت بالفعل جميع البيانات التي تمتلكها القيادة الأوكرانية عن قواتها والقوات الروسية إلى "المكان الصحيح"، ولم يعرض منها سوى جزء قليل. وأشار "جوكر" إلى أن "DELTA" صنع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وفقا لمعايير "الناتو"، وإضافة إلى الخريطة التفاعلية كانوا يستخدمون مصدرين مفتوحين هما Element وNextCloud وكذلك نظام التعريف لـ Google المعتاد بحيث تؤدي جميع المسارات إلى الشبكة الفرعية العسكرية Damba.org.ua.

وأضاف جوكر أن خوادم "DELTA" موجودة في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، وأن اختراق البرنامج استغرق منه وقتا طويلا، "ولم يكن الأمر سهلا حقا، إلا أنه لا توجد أنظمة آمنة تماما، ويمكن اختراق كل نظام إذا توفرت المهارات والوقت والإبداع في النهج. لكن الشيء الأكثر أهمية هو الإيمان بأن ذلك ممكن، وبالتالي فإن تكلفة الوقت والعمل الشاق لن تكون مملة أبدا"، كما أوضح الهاكر.

المصدر: نوفوستي