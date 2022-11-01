 
مباشر

هاكر يخترق نظام القيادة والسيطرة الأوكرانية بمعايير "الناتو"

أخبار العالم

هاكر يخترق نظام القيادة والسيطرة الأوكرانية بمعايير
Globallookpress imago stock&people
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u38m

اخترق هاكر من جمهورية دونيتسك الشعبية نظام القيادة والسيطرة الأوكرانية للجيش الأوكراني المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بمعايير "الناتو" والمسمى "DELTA".

وكان النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية دانييل بيزسونوف قد أعلن أن الهاكرالذي يحمل اسما مستعارا هو "جوكر"، قد اخترق نظام القيادة والسيطرة الأوكرانية للجيش الأوكراني المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بمعايير "الناتو" والمسمى "DELTA".

إقرأ المزيد
الصحافة العالمية تشارك زاخاروفا تساؤلها بشأن مغزى رسالة تراس لبلينكن:
الصحافة العالمية تشارك زاخاروفا تساؤلها بشأن مغزى رسالة تراس لبلينكن: "انتهى الأمر"


وعقب اختراق"جوكر" لنظام القيادة والتحكم الأمريكي "DELTA" الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية، نقلت بالفعل جميع البيانات التي تمتلكها القيادة الأوكرانية عن قواتها والقوات الروسية إلى "المكان الصحيح"، ولم يعرض منها سوى جزء قليل. وأشار "جوكر" إلى أن "DELTA" صنع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وفقا لمعايير "الناتو"، وإضافة إلى الخريطة التفاعلية كانوا يستخدمون مصدرين مفتوحين هما Element وNextCloud وكذلك نظام التعريف لـ Google المعتاد بحيث تؤدي جميع المسارات إلى الشبكة الفرعية العسكرية Damba.org.ua.

وأضاف جوكر أن خوادم "DELTA" موجودة في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، وأن اختراق البرنامج استغرق منه وقتا طويلا، "ولم يكن الأمر سهلا حقا، إلا أنه لا توجد أنظمة آمنة تماما، ويمكن اختراق كل نظام إذا توفرت المهارات والوقت والإبداع في النهج. لكن الشيء الأكثر أهمية هو الإيمان بأن ذلك ممكن، وبالتالي فإن تكلفة الوقت والعمل الشاق لن تكون مملة أبدا"، كما أوضح الهاكر.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا