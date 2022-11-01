الصحافة العالمية تشارك زاخاروفا تساؤلها بشأن مغزى رسالة تراس لبلينكن: "انتهى الأمر"

تداولت صحف عالمية تساؤل المتحدثة باسم الخارجية الروسية، زاخاروفا، حول مغزى الرسالة التي أرسلتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تراس لنظيرها الأمريكي بلينكن وورد فيها "انتهى الأمر".

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وجاءت عناوين الصحف كما يلي:

- "انتهى الأمر.. هل كتبت ليز تراس إلى أنتوني بلينكن بعد الهجوم على (السيل الشمالي)؟"

- "رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس ووزير الخارجية بلينكن وراء الهجمات على روسيا"

- "هل هناك دليل على قيام المملكة المتحدة والولايات المتحدة بتخريب خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي)"

- "مزاعم بإرسال ليز تراس إلى أنتوني بلينكن رسالة (انتهى الأمر) بعد دقيقة واحدة من انفجار (السيل الشمالي)، لماذا لا تجري تغطية ذلك على نطاق واسع؟"

- "انتهى الأمر.. هل كتبت ليز تراس هذا بالفعل لوزير الخارجية الأمريكي؟"

- "ليز تراس إلى بلينكن مباشرة بعد الهجوم على (السيل الشمالي): انتهى الأمر".

وكانت تسريبات ناقشتها وسائل الإعلام الغربية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك المنصة الأمريكية الشهيرة Reddit و19Fortyfive وكذلك معلومات مؤسس خدمات مشاركة الملفات Megaupload وMega لكيم دوتكوم، متسائلة ما الذي يجعل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس ترسل لنظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن بعد الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" رسالة تحمل كلمتين “It’s done” (انتهى الأمر).

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد تساءلت في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام" أنه لا يهمها مَن وكيف حصل على المعلومات السرية (من هاتف تراس)، وإنما يهمها معرفة إجابة لندن على السؤال التالي: هل بعثت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فور تفجير خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي) فحواها “It’s done” (انتهى الأمر)؟

المصدر: تلغرام