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زلزال بقوة 5.1 درجة بالقرب من سواحل جنوب إيطاليا

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زلزال بقوة 5.1 درجة بالقرب من سواحل جنوب إيطاليا
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أعلن المعهد الوطني لفيزياء الأرض وعلم البراكين في إيطاليا عن رصد زلزال بقوة 5.1 درجة بالقرب من سواحل منطقة كالابريا بجنوب البلاد مساء الاثنين.

وتشير بيانات المعهد إلى أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 286 كيلومترا، وشعر بالهزات سكان منطقتي كامبانيا وبازيليكاتا في جنوب إيطاليا.

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ولم ترد حتى اللحظة أي معلومات عن وقوع إصابات أو دمار.

وأشارت إدارة الدفاع المدني إلى عدم رصد أي دمار عقب العمليات الأولية للمراقبة، كما لم ترد أي طلبات مساعدة من قبل السكان.

يذكر أن أخر زلزال قوي ضرب إيطاليا كان في أغسطس 2016 بالقرب من مدينة أماتريتشي في وسط البلاد، وأسفر عن مقتل 299 شخصا.

المصدر: تاس

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