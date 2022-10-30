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كوريا الجنوبية تسجل أقوى هزة أرضية خلال العام 2022

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كوريا الجنوبية تسجل أقوى هزة أرضية خلال العام 2022
Globallookpress
كوريا الجنوبية تسجل أقوى هزة أرضية خلال العام 2022 - صورة من الأرشيف-
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، السبت، أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجات ضربت بلدة جواسان بوسط البلاد.

وتمثل هذه أقوى هزة أرضية تضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية وهي الـ38 من حيث القوة على الإطلاق في البلاد.

وذكرت الوكالة أن الهزة وقعت على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 11 كيلومترا شمال شرق بلدة جواسان بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي عند الساعة 8:27:49 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأعلنت الأرصاد الجوية في البداية عن وقوع هزة بقوة 4.3 درجات، غير أنها عدلت القوة إلى 4.1 درجات لاحقا.

المصدر: وكالات

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