بيسكوف: من الصعب تنفيذ صفقة الحبوب بسبب المخاطر التي تهدد الملاحة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن صفقة الحبوب أصبحت محفوفة بالمخاطر وتكاد تكون غير ممكنة، بسبب عدم القدرة على ضمان سلامة الملاحة.

وأضاف بيسكوف أنه بدون مشاركة روسيا، من الصعب مواصلة تنفيذ اتفاق نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "في الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن أنه من غير الممكن ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، فإن مثل هذه الصفقة تكاد تكون غير قابلة للتنفيذ، وهي تتخذ طابعا مختلفا، أكثر خطورة وغير مضمونة".

وأوضح بيسكوف أن روسيا تواصل من خلال وزارة الخارجية والوزارات الأخرى الاتصالات مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب.

المصدر: وكالات