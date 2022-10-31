أردوغان: سنواصل مساعينا لتصدير الحبوب من أوكرانيا رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستواصل مساعيها لتصدير الحبوب من أوكرانيا رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب.

وأضاف أردوغان: ""لقد تمكنا نسبيا من تقليل الأزمة الغذائية من خلال توفير 9.3 طن من القمح الأوكراني للعالم" في إطار صفقة نقل الحبوب.

وأوضح الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل جهودها في إطار صفقة الحبوب، رغم أن روسيا تصرفت، بتردد لعدم حصولها على التسهيلات نفسها لتزويد السوق العالمية بالحبوب والأسمدة.

المصدر: RT + الأناضول