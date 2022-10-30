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مقترحات بحظر نشاطات منصتي Google و YouTube في روسيا

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مقترحات بحظر نشاطات منصتي Google و YouTube في روسيا
Globallookpress
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تقدم رجل الأعمال يفغيني بريغوزين، إلى النائب العام الروسي إيغور كراسنوف، بطلب التحقق من الأنشطة التحريضية لمنصة يوتيوب، وتصنيف Google  ضمن المنصات غير المرغوب بها في روسيا.

 وذكر المكتب الإعلامي لشركة كونكورد عبر منصة "فكونتاكتي"، أن موقع يوتيوب يشن حملة تحريضية معادية لروسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وتضمن طلب بريغوزين، مقترحا بتصنيف منصة Google ضمن المنصات غير المرغوب بها في روسيا.

يذكر أن وزارة الإعلام الرقمي الروسية في الـ 18 من أكتوبر عبرت عن عدم نيتها حظر أنشطة يوتيوب في روسيا.

 

المصدر: تاس

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