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نائب روسي يقترح إضعاف هيمنة "يوتيوب" بدلا من حجبه

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نائب روسي يقترح إضعاف هيمنة
Globallookpress
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اقترح أنطون غوريلكين، نائب رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الدوما الروسي، إضعاف هيمنة منصة مقاطع الفيديو "يوتيوب"، بدلا من تقييد الدخول إليها.

كتب البرلماني على قناته في "تيليغرام": "أعتقد أنه لن يضطر أي منا إلى استخدام VPN لمشاهدة "يوتيوب" وبدلا من تعقيد الوصول إلى منصة الفيديوهات، نحتاج إلى العمل على إضعاف هيمنتها".

وأشار إلى أن إحدى الطرق الممكنة هي جعل استخدام منصات عرض الفيديو الروسية مجانية.

وأكد على أنه من ليس الضروري مكافحة تقنية VPN، ولكن مكافحة تلك الخدمات التي، عند تجاوز الحظر، تسرق البيانات الشخصية للمستخدمين.

المصدر: نوفوستي

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