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زاخاروفا: سنطرد أي صحفي أو وسيلة إعلام أمريكية إذا حجب "يوتيوب" إحاطة وزارة الخارجية

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زاخاروفا: سنطرد أي صحفي أو وسيلة إعلام أمريكية إذا حجب
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية/ ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا سوف تطرد أي صحفي أمريكي أو أي من وسائل الإعلام الأمريكية، حال حجب إحاطة وزارة الخارجية الروسية على موقع "يوتيوب".

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جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي شاركت فيها زاخاروفا، اليوم الخميس 26 مايو، وحملت عنوان " دور الإعلام في المواجهة الكبيرة مع الغرب: مستقبل منصات الإنترنت في الواقع الجديد".

وقالت زاخاروفا: "لقد حجبوا بعض الإحاطات لوزارة الخارجية الروسية. فكان رد فعلنا هو التحذير من أن حجب الإحاطة مجددا سوف يتسبب في عودة الصحفي أو وسيلة الإعلامية أمريكية إلى أوطانهم. وسوف نسمي اسم الصحفي أو وسيلة الإعلام المحددة".

المصدر: تاس

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