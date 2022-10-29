أردوغان: مصممون على تأسيس "عصر تركيا"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت : "بالرغم من كل المظالم التي نتعرض لها، فإننا نضع أسس رؤيتنا لعامي 2053 و2071، ومصممون على تأسيس عصر تركيا".

إقرأ المزيد

وجاء ذلك في رسالة للرئيس التركي، السبت، بمناسبة عيد الجمهورية: "نسعى لتشكيل حزام سلام ورخاء في محيطنا انطلاقا من انهاء المأساة الانسانية في سوريا، وصولا إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف: ": لقد جعلنا تركيا أنموذجا للديمقراطية، واقتصادها محط إعجاب، ودبلوماسيتها تُتابع باهتمام، وتُحافظ بشدة على أواصر أخوتها".

المصدر: "الأناضول"