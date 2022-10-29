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أردوغان: مصممون على تأسيس "عصر تركيا"

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أردوغان: مصممون على تأسيس
AP Pool Sputnik Kremlin
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت : "بالرغم من كل المظالم التي نتعرض لها، فإننا نضع أسس رؤيتنا لعامي 2053 و2071، ومصممون على تأسيس عصر تركيا".

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وجاء ذلك في رسالة للرئيس التركي، السبت، بمناسبة عيد الجمهورية: "نسعى لتشكيل حزام سلام ورخاء في محيطنا انطلاقا من انهاء المأساة الانسانية في سوريا، وصولا إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف: ":  لقد جعلنا تركيا أنموذجا للديمقراطية، واقتصادها محط إعجاب، ودبلوماسيتها تُتابع باهتمام، وتُحافظ بشدة على أواصر أخوتها".

المصدر: "الأناضول"

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